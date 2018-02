"Zarząd prognozuje w 2018 roku skorygowany zysk EBITDA stabilny w porównaniu z 2017 rokiem (ok. 3 mld zł), odzwierciedlający mniejszą presję na przychody, kontynuację strategii komercyjnej nastawionej na wartość oraz szybszą optymalizację kosztów pośrednich" - czytamy w raporcie.



"W 2018 roku prognozujemy stabilizację EBITDA, zgodnie z przewidywanym trendem przedstawionym w strategii Orange.one. Przewidujemy mniejszą presję na przychody. Utrzymanie nacisku na konwergencję oraz monetyzację inwestycji w sieć światłowodową powinno przynieść dalszy wzrost przychodów z usług szerokopasmowych. W segmencie mobilnym, do poprawy 6 wyników przyczyni się umowa roamingu krajowego z Play. Te korzystne czynniki powinny w coraz większym stopniu równoważyć strukturalny spadek w usługach tradycyjnych. Zamierzamy nadal koncentrować się w strategii sprzedaży na budowaniu wartości, a także przyspieszyć optymalizację kosztów pośrednich" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński, cytowany w raporcie.



Zaznaczył, że operator przyjmuje nowy standard rachunkowości MSSF 15, który wpłynie na raportowane wyniki finansowe w 2018 roku.



"Pod nowym standardem rachunkowości MSSF 15 prognozujemy skorygowany zysk EBITDA niższy o około 250 mln zł. Nowy standard zmienia moment rozpoznania przychodów w przypadku gdy usługa mobilna jest sprzedawana razem z telefonem, który jest subsydiowany (sprzedawany poniżej kosztu jego zakupu). Wyższy przychód jest rozpoznawany w momencie zawarcia umowy (gdyż przychód ze sprzedaży sprzętu odzwierciedla pełną wartość telefonu) natomiast jest on niższy przez okres trwania kontraktu (gdyż przychody z usług są pomniejszane przez wartość subsydium, która jest rozłożona w czasie). Wartość subsydiów udzielonych w przeszłości, tworzy (na moment wprowadzenia standardu) w bilansie aktywo kontraktowe oraz odpowiadający mu wzrost zysków zatrzymanych. To aktywo kontraktowe będzie amortyzowane poprzez pomniejszanie przychodów z usług w kolejnych latach" - czytamy w raporcie.



W wyniku zorientowania na generowanie wartości, w 2017 roku znacząco zmniejszono subsydiowanie telefonów. Konsekwencją spadających subsydiów pod nowym standardem rachunkowości (MSSF 15) jest to, że przychody i EBITDA będą niższe niż pod poprzednim standardem (MSR 18), natomiast skumulowane zyski zatrzymane na bilansie otwarcia będą wyższe, podkreślono w informacji.



"Oczekujemy, że ten wpływ będzie się zmniejszał w przyszłości. Korekta z tytułu MSSF 15 nie wpływa na wysokość generowanych środków pieniężnych. Do stabilizacji skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR 18) powinny się przyczynić następujące czynniki: mniejsza presja na przychody, kontynuacja strategii komercyjnej nastawionej na wartość, niższy wpływ nowych regulacji roamingowych oraz przyspieszenie optymalizacji kosztów pośrednich. Poprawa trendu przychodów będzie wynikać głównie z dalszej realizacji 7 strategii konwergencji, wzrostu w obszarze stacjonarnego Internetu oraz z umowy roamingu krajowego z Play" - wskazano także.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.



