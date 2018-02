"Walne zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNiG S.A. tj. Jacka Murawskiego, Jerzego Kurelli, Zbigniewa Skrzypkiewicza, Jarosława Bauca, Andrzeja Parafianowicza, Mariusza Zawiszy i Waldemara Wójcika, w tym w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu" – czytamy w uchwale.



Na wniosek zarządu, NWZ odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży praw do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14, podano także.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.



(ISBnews)