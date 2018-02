Bank Pekao odnotował 1 054,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 494,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Ambicją Banku Pekao na 2018 rok jest dwucyfrowy wzrost zysku wsparty dalszą ekspansją dochodów odsetkowych i pozytywną dynamiką wyniku prowizyjnego, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Bank Pekao spełnia wszystkie wymogi kapitałowe wypłaty do 100% zysku banku za rok 2017, podała instytucja. >>>>

Wartość kredytów i pożyczek według wartości nominalnej (z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu) udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 136,87 mld zł na koniec 2017 r., co oznacza wzrost o 7,4% w skali roku. Relacja należności z utratą wartości (NPL) do należności ogółem na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 6% na koniec grudnia 2016 r. >>>>

Po bardzo dobrych wynikach za 2017 roku Bank Pekao podtrzymuje cele strategii - zysk netto na poziomie 3 mld zł oraz zwrot z kapitałów na poziomie 14% w 2020 roku, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Bank Pekao podtrzymuje cel przeznaczenia 100% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2017 roku na dywidendę, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Koszty ryzyka Banku Pekao, które w ub.r. wyniosły 44 pkt bazowych, w bieżącym roku będą utrzymywać się na poziomie 45 pkt bazowych, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak. >>>>

Bank Pekao oczekuje, że w II kwartale br. będą gotowe analizy dotyczące ewentualnego połączenia z Alior Bankiem, poinformował prezes Michał Krupiński. >>>>

Apator odnotował 10,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 39,7 mln zł, tj/ 1,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Zarząd Apatora zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. >>>>

Apator prognozuje, że wypracuje od 65 mln zł do 70 mln zł skonsolidowanego zysku netto i od 850 mln zł do 880 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2018 r., podała spółka. >>>>

Apator planuje 56 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r., podała spółka. >>>>

Apator planuje opublikować strategię na lata 2019-2023 w połowie 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

Apator zakłada, że spółki zależne Elkomtech i Apator Rector poprawią wyniki i "wyjdą na prostą" w 2018 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. >>>>

Emperia Holding odnotowała 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis odnotował 3,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 2,63 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asbis opublikuje prognozę finansową na 2018 r. w drugiej połowie marca, poinformował dyrektor generalny rady dyrektorów Asbis, Sierhei Kostevitch. Asbis chce w tym roku rozpocząć działalność w Gruzji, nie wyklucza też wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. >>>>

Kernel Holding wypłaci dywidendę za rok finansowy 2016/2017 26 kwietnia br. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 19 kwietnia br., podała spółka. >>>>

Zarząd PBG przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zawartego układu i wyemitowanych obligacji, podała spółka. Każdy z wariantów, w tym oczywiście wariant podstawowy, są na bieżąco monitorowane i weryfikowane, podkreśliło PBG. >>>>

Monnari Trade odnotowało 17,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 24,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Luca Giordano, Piotr Nowakowski i Marcin Celejowski zostali ponownie powołani na członków zarządu Grupy Żywiec na trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>

Zarząd Developres podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka. >>>>

Zarząd GPW postanowił określić środę, 28 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 1 400 obligacji serii R Banku Millennium o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, podała spółka. >>>>

Inter Cars przeprowadzi rebranding dotychczasowej marki Inter Motors na I'M Inter Motors od początku marca i otworzy 4 kolejne salony tej marki w 2018 r., podała spółka. >>>>

Esotiq & Henderson sprzedało firmie MTM Shirts licencję na koszule na miarę męskiej marki Henderson, podała spółka. >>>>

7Levels podpisał umowę z NatsumeAtari na wydanie i marketing gry "Castle of Heart" na konsolę Nintendo Switch na terenie Azji, podała spółka. >>>>

Ze względu na brak zainteresowania objęciem akcji nowej emisji, Próchnik rozpoczął przegląd opcji strategicznych, zmierzających do pozyskania środków finansowych, podała spółka. Nie wyklucza partnera lub inwestora branżowego bądź też zbycia aktywów. >>>>

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos w drodze nabycia bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. akcji Lotosu - poinformował PKN Orlen w komunikacie. Kursy akcji spółek wystrzeliły w górę. >>>>

Zarząd Impela będzie rekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r, poinformowała spółka. >>>>

IVT Beteiligungs GmbH - spółka pośrednio zależna od Erbudu (poprzez spółkę zależną Erbud Deutschland Holding GmbH) zawarła ze wspólnikami spółki IVT Weiner + Reimann GmbH z siedzibą w Oberhausen (IVT) umowę, której przedmiotem jest zakup przez spółkę Erbudu wszystkich udziałów IVT za 8,5 mln euro, podał Erbud. >>>>

Rada nadzorcza Benefit Systems wyraziła zgodę na zawarcie umowy określającej warunki przeprowadzenia transformacji Calypso Fitness, polegającej na wydzieleniu części majątku Calypso Fitness do innych podmiotów, kontrolowanych przez Benefit Systems, podała spółka. >>>>