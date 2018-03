Zysk operacyjny wyniósł 75,22 mln zł wobec 105,22 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 899,41 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 858,33 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2017 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 515 020 tys. zł i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdzie sprzedaż wyniosła 49 7 435 tys. zł, wzrosły o 3,5 %. Na wielkość przychodów ze sprzedaży wpływ mają ceny metali na LME, kurs dolara oraz wolumen sprzedaży produktów" - czytamy dalej. W całym 2017 r. spółka miała 253,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 325,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 500,96 mln zł w porównaniu z 3 140,94 mln zł rok wcześniej.

"Wszystkie raportowane segmenty odnotowały gorsze wyniki niż w IV kwartale 2016 roku. Segment profili odnotował natomiast stratę.W segmencie blach elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży na poziomie zbliżonym do IV kwartału 2016 roku. Należy podkreślić, że średnie ceny osiągane w segmencie zbliżyły się do poziomu z II półrocza roku 2016. Emitent przewiduje, że w pierwszym kwartale 2018 utrzymana zostanie ta tendencja, jednocześnie zwraca uwagę na znaczną presję cenową ze strony klientów segmentu" - czytamy w raporcie W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do IV kwartału 2016 o 11,2%. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży wyższe o 12 735 tys. zł, tj. o 7,4%. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem cen na produkty segmentu oraz wyższym udziałem droższych produktów segmentu takich jak bariery energochłonne.