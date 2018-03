R22 pracuje nad integracją grupy i celuje w dalsze przejęcia, w tym za granicą



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Grupa R22 pracuje nad integracją po dotychczasowych przejęciach i jednocześnie podtrzymuje plany akwizycji w segmentach hostingu i omnichannel communication. Grupa nie wyklucza przeprowadzenia pierwszego przejęcia poza Polską jeszcze w I półroczu, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

"W segmencie hostingu nasza spółka z grupy - H88 - jest na etapie finalizacji strategii ujednolicenia wszystkich marek i zintegrowanych działań marketingowych. Ponadto już pracujemy nad integracją ostatnich przejęć Kei i Seofabryka. Jednocześnie są rozmowy z kolejnymi spółkami do przejęcia, w tym z regionu środkowoeuropejskiego. Niewykluczone, że przeprowadzimy pierwszą naszą akwizycję zagraniczną jeszcze w tym półroczu" - powiedział Dwernicki na spotkaniu z dziennikarzami.

Jak zaznaczył, segment hostingowy grupy odnotowuje wzrost marżowości na skutek zmian ofertowo-cennikowych i synergii kosztowych. Według słów Dwernickiego, na dotychczasowe dobre wyniki segmentu w kolejnych kwartałach powinny dodatkowo nakładać się efekty przejęcia Kei i Seofabryka, coraz lepsze wykorzystanie potencjału całej działalności hostingowej grupy, a także rozwój "bardzo obiecujących" usług zarządzalnych, szczególnie dla klientów z e-commerce.

W kwestii finalizacji akwizycji Kei.pl grupa wskazuje, że wszystko jest "na dobrej drodze", aby doszło do tego nawet na przełomie marca i kwietnia. Jednocześnie grupa już pracuje operacyjnie w Kei i oczekuje docelowo szeregu synergii z tytułu tej akwizycji.

W segmencie omnichannel communication spółka z grupy - Vercom - rozważa z jednej strony przejęcia podmiotów świadczących usługi komplementarne w Polsce, z drugiej strony poszukuje spółek z branży w regionie CEE, Niemczech, Skandynawii. Spółka zamierza na cele akwizycyjne w segmencie przeznaczyć do 30 mln zł.

"Jest całkiem sporo spółek, którym się przyglądamy i musimy zdecydować co będzie dla nas najbardziej interesujące uwzględniając kwotę jaką dysponujemy" - wskazał prezes.

Z kolei rozwój produktów w tym segmencie jest nakierowany na big data. Grupa rozważa tutaj przejęcie software house, co ma uzupełnić ofertę w tym zakresie.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2017 r.

(ISBnews)