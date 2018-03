Zysk netto Stalexportu Autostrady spadł r: r do 153,38 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 216,41 mln zł wobec 222,76 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,83 mln zł w 2017 r. wobec 292,85 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły ponad 318,8 mln zł, tj. o ok. 9% więcej niż w roku 2016. Wzrost przychodów wynikał ze wzrostu przychodów z tytułu poboru opłat na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków o 9,2%, czyli do poziomu ok. 314,8 mln zł, co związane było ze wzrostem natężenia ruchu o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016, tj. do 43 tys. pojazdów na dobę, oraz ze zmianą stawek dla samochodów ciężarowych od 1 marca 2017 roku" – napisał prezes Emil Wąsacz w liście załączonym do raportu.

Zysk netto spadł o ok. 4% i wyniósł ok. 158,8 mln zł (w roku 2016 wyniósł ok. 165,3 mln zł) ze względu na spory wzrost kosztów własnych sprzedaży związany z utworzeniem przez Stalexport Autostradę Małopolska – koncesjonariusza autostrady A4 Katowice-Kraków - wyższych niż w roku 2016 rezerw na wymianę nawierzchni.

"Nakłady inwestycyjne grupy kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosły w ubiegłym roku 43,9 mln zł i przeznaczone zostały na opisane powyżej przedsięwzięcia, a także na ochronę środowiska (przebudowa odwodnienia autostrady i budowa ekranów akustycznych) oraz na instalację urządzeń systemu zarządzania ruchem (elektroniczne tablice informacyjne" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 73,21 mln zł wobec 180,75 mln zł zysku rok wcześniej.



Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.



