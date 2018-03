PGE analizuje budowę trzech bloków gazowych o łącznej mocy 1500 MW



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje budowę trzech bloków energetycznych opalanych gazem o łącznej mocy 1500 MW, podała spółka.

"W ramach technologii niskoemisyjnych Grupa PGE zamierza zainwestować również w nowe moce wytwórcze w Elektrowni Dolna Odra w oparciu o paliwo gazowe. Wstępne wyniki studium wykonalności pozwalają rozważać realizację projektu o mocy dwukrotnie wyższej niż wcześniej zakładano, czyli budowę nawet dwóch bloków gazowych o mocy 500 MW każdy" – czytamy w komunikacie.

Grupa szacuje, że szczegółowe wyniki studium wykonalności będą dostępne w połowie 2018 roku.

"Ponadto analizowany jest projekt budowy kolejnego bloku gazowego klasy 500 MW w jednej z istniejących lokalizacji PGE" – czytamy dalej.

We wrześniu 2017 r. komitet inwestycyjny PGE wydał rekomendację, w której uznał gaz za najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra, zmieniając wcześniejszą rekomendację dotyczącą bloku węglowego. Szacowane koszy budowy bloku o mocy ok. 500 MW to 2-3 mln zł za MW, podano wówczas.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)