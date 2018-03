Vivid Games: Gra 'Gravity Rider' trafiła na platformę subskrypcyjną Bemobi



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Vivid Games rozpoczął dystrybucję gry "Gravity Rider" w modelu subskrypcyjnym we współpracy z brazylijską spółką Bemobi Media e Entretenimento LTDA, poinformował Vivid Games.

"Dzięki temu, że gra jest w pełni grywalna, mogliśmy rozpocząć sprzedaż już teraz. Wersja Android, która trafiła do dystrybucji, jest gotową grą, pozbawioną jednak mechanizmów free to play, które w modelu subskrypcyjnym nie są potrzebne" – poinformował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

Gravity Rider to gra wyścigowa, oparta na rywalizacji pomiędzy graczami. Produkt oferuje kilkadziesiąt zróżnicowanych tras, na których liczy się szybkość oraz precyzyjne pokonywanie przeszkód, podano również.

"Od kilku miesięcy Gravity Rider jest w fazie tzw. soft launch, która potwierdza bardzo wysoki potencjał komercyjny produktu. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych metryk i pozytywnej reakcji graczy. Obecnie implementujemy mechanizmy kluczowe dla modelu free to play. Przygotowanie wersji do dystrybucji w kanale Bemobi nie wymagało dodatkowych nakładów" – dodał Wojciech Mazur koordynujący prace nad tytułem po stronie Vivid Games.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)