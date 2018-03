Kruk jest gotowy do konsolidacji rynkowej



Warszawa, 12.03.2018 (ISBnews) - Kruk czuje się na na siłach i jest gotowy do konsolidacji rynkowej, gdyby pojawiły się oferty, poinformował prezes Piotr Krupa.

„Czujemy się na siłach i jesteśmy gotowi do konsolidacji rynkowej. Myślę, że bedą takie okazje. Presja konkurencyjna na rynku w poprzednich okresach była znacząca i bardzo dużo portfeli zostało przez różne podmioty nabyte na niskich wzrostach. Stawiam tezę, że zmusi to niektórych do zadania sobie pytania co dalej, jak zrobili to swego czasu właściciele Presco" - powiedział Krupa podczas spotkania z dziennikarzami.

Wskazał, że Kruk ma wskaźnik net debt/equity na poziomie 1, co oznacza niskie zlewarowanie na tle odpowiedników miedzynarodowych, przy relatywnie atrakcyjnym koszcie finansowania.

„Mamy potencjał na bilansie, by kupować poszczególne aktywa. Nasz bilans ma bardzo dużą pojemność, ale to również kwestia atrakcyjności finansowania zewnętrznego. Jesteśmy gotowi na trzy scenariusze - konsolidację, dywidendę i zakupy portfeli" - dodał prezes Kruka.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)