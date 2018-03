LPP planuje zwiększyć capex o ok. 18% r: r do ok. 520 mln zł w 2018 r.



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - LPP planuje przeznaczyć ok. 520 mln zł na inwestycje w 2018 r., co oznacza wzrost o ok. 18% r/r, podała spółka.

"Planowany capex w 2018 roku to ok. 520 mln zł, wzrost o ok. 18% r/r. Planowane wydatki na sklepy to ok. 350 mln zł, wydatki na biura to ok. 95 mln zł, a na obszar logistyki i IT to 75 mln zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku wyniosły 441 mln zł tj. o ok. 62% więcej niż rok wcześniej, głównie za sprawą wydatków inwestycyjnych poniesionych na rozwój salonów w Polsce i za granicą, podała spółka w raporcie rocznym.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)