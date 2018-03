PKN Orlen planuje rozbudować infrastrukturę badawczą w Płocku



Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen w najbliższych tygodniach wystosuje na rynek zapytanie w celu pozyskania ofert na realizację rozbudowy infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku, poinformowała spółka. Projekt ma być realizowany w formule EPC, dodano.

"Centrum będzie istotnym elementem systemu infrastruktury badawczej naszej grupy kapitałowej, uzupełniającym możliwości, którymi dysponujemy, m.in. w postaci ośrodka badawczego Unicre zlokalizowanego w czeskim Litvinovie. W szczególności umożliwi szybkie wdrażanie nowych rozwiązań i technologii do działalności gospodarczej" - powiedział członek rady nadzorczej oddelegowany do zarządu, odpowiedzialny za obszar badań i rozwoju Józef Węgrecki, cytowany w komunikacie.

Założenia koncepcyjne dla Centrum Badawczo-Rozwojowego przewidują zapewnienie niezbędnego zaplecza technicznego do prowadzenia projektów B+R nakierowanych zarówno na wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, prac nad nowymi produktami i technologiami, jak też prac nad usprawnianiem i optymalizacją już realizowanych procesów i produktów. Centrum umożliwi sprostanie wyzwaniom intensyfikacji zadań obszaru badań i rozwoju, w tym realizacji długofalowej agendy badawczej koncernu, w tym prac nakierowanych na wyzwania regulacyjne. Będzie stanowić także przestrzeń dla rozwoju portfela projektów badawczych i technologicznych, dodano.

"Centrum Badawczo-Rozwojowe ma pełnić rolę zaplecza, które umożliwiałoby wypełnienie luki pomiędzy 'laboratorium', a 'skalą przemysłową'. W tym celu założenia obejmują lokalizację Centrum w bezpośredniej bliskości zakładu produkcyjnego i laboratorium analitycznego w Płocku oraz stworzenie odpowiedniej przestrzeni architektonicznej, wraz z dostępem do infrastruktury i mediów. Taka konfiguracja umożliwi intensyfikację prac B+R zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi w sektorze rafinerii i petrochemii" - czytamy dalej.

Decyzji realizacyjnej co do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego będzie można spodziewać się w przeciągu roku, podsumowano.