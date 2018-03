LS Tech-Homes nie dostarczy domów modułowych dla Bastion Bau und Investment



Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Nie doszło do podpisania umowy pomiędzyLS Tech-Homes a Bastion Bau und Investment GmbH & Co na wyprodukowanie, dostarczenie i zmontowanie domów modułowych wraz z niezbędną infrastrukturą, poinformowała spółka. Umowa miała być konsekwencją podpisanego w październiku ub.r. protokołu negocjacyjnego.

"Ponieważ w dniu dzisiejszym tj. 16.03.2018 r. upływa ostateczny termin zakończenia negocjacji (o czym spółka powiadamiała w raporcie okresowym za IV kwartał 2017 roku, gdzie również zamieszczona została informacja o warunkach niezbędnych do podpisania przedmiotowej umowy) protokół negocjacyjny dotyczący budowy domów mieszkalnych w Lipsku przestał obowiązywać jego sygnatariuszy" - czytamy w komunikacie.

LS Tech-Homes to producent paneli kompozytowych w technologii SIP, wykorzystywanych do budowy jedno i wielorodzinnych domów oraz obiektów przemysłowych. Od czerwca 2012 roku LS Tech-Homes jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)