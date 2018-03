Zysk netto Wawelu wzrósł r: r do 113,32 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Wawel odnotował 113,32 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 85,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 97,5 mln zł wobec 98,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 618,46 mln zł w 2017 r. wobec 645,9 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w 2017 roku wyniki sprzedaży w poszczególnych kanałach pokazują wzrost w segmencie sklepów małopowierzchniowych, w tzw. kanale nowoczesnym, oraz spadek w dyskontach. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku uda nam się rosnąć we wszystkich obszarach. Kanał dyskontowy pozostaje bowiem ważny dla spółki. Będziemy jednak w dalszym ciągu wyczuleni na różnice w ofercie rynkowej pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży" - napisał prezes Dariusz Orłowski w liście dołączonym do raportu rocznego.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.



(ISBnews)