Cognor liczy na zamknięcie renegocjacji warunków finansowania w najb. tygodniach



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Cognor spodziewa się, że zamknie proces renegocjacji finansowania w najbliższych tygodniach, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Spółka nie zakłada potrzeby przeprowadzenia dodatkowej emisji akcji.

"Trwają negocjacje, które mają na celu modyfikację warunków kredytowania, w szczególności warunków uruchomienia kredytowania. Czekamy na ostateczne decyzje wszystkich banków. Myślimy, że w najbliższych tygodniach te decyzje nastąpią i będziemy w stanie szybko zamknąć refinansowanie" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Wskazał też, że według oceny zarządu, obecnie dodatkowa emisja nie wchodzi w grę.

"Mamy nadzieję, że banki, z którymi współpracujemy, wyrażą zgodę na zmianę warunków. Jednak nawet jeśli któryś z banków nie byłby gotowy na zmianę warunków, to myślimy, że jesteśmy w stanie na bazie dobrych wyników pozyskać grono instytucji, które może nam pomóc w finansowaniu. Nie sądzę, żeby emisja była potrzeba" - powiedział dyrektor finansowy.

Cognor przeprowadział w IV kw. 2017 r. emisję akcji, która była warunkiem uruchomienia refinansowania przez banki. Spółka pozyskała jednak z emisji ok. 40 mln zł wobec wczesniej oczekiwanych co najmniej 90 mln zł.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

