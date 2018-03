Dino Polska zamierza emitować obligacje pod koniec tego roku



Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Dino Polska zamierza wyemitować w tym roku kolejne obligacje w ramach programu o wartości do 500 mln zł, jednak dopiero pod koniec roku, kiedy to zamierza zastanowić się nad wartością emisji, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

"W tym roku również zamierzamy emitować obligacje. Pod koniec roku będziemy zastanawiali się nad wartością" - powiedział Krauze podczas konferencji prasowej.

We wrześniu ub.r. Dino Polska podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 500 mln zł. W październiku spółka zdecydowała o emisji obligacji trzyletnich o wartości do 100 mln zł. W lutym zadebiutowały one na Catalyst.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r. Na koniec ub.r. miała 775 sklepów.

(ISBnews)