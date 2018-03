Spółki Warty zwiększyły przypis składki i wynik finansowy netto r: r w 2017 r.



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Wynik netto TUiR Warta wzrósł do 327,7 mln zł w 2017 r. wobec 259 mln zł rok wcześniej, zaś wynik finansowy netto TuNŻ Warta wzrósł do 29,6 mln zł wobec 19,6 mln zł rok wcześniej. Składka przypisana brutto w spółce majątkowej zwiększyła się o 24,3% w skali roku do 5 120,4 mln zł, a w spółce życiowej o 8,4% r/r do 805,8 mln zł, podała Warta.

"W spółce majątkowej silny wzrost przypisu odnotowały kluczowe segmenty ubezpieczeń indywidualnych, w tym ubezpieczenia komunikacyjne o 42,3%, a mieszkaniowe o 20,1%. Wzrost składki zanotowały również ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolne. Łącznie produkty indywidualne zebrały składkę o 30,3% wyższą w porównaniu do 2016 r., osiągając poziom 3,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że poziom sprzedaży osiągnięty w segmencie komunikacyjnym jest w dużej mierze efektem nowatorskiego systemu taryfikacji on-line, dzięki której klienci Warty otrzymują dopasowaną do swojej charakterystyki cenę polisy, w oparciu o wykorzystanie kilkudziesięciu zmiennych.

"Ostatnie lata wykorzystaliśmy na wdrożenie technologicznych rozwiązań, dzięki którym w 2017 r. mogliśmy skutecznie powiększyć grupę naszych klientów, jednocześnie utrzymując rentowność biznesu na wysokim poziomie. Widzimy jednak kolejne wyzwania, z którymi będzie się mierzyć rynek ubezpieczeń w najbliższym czasie. Dlatego dużo uwagi poświęcamy przygotowywaniu i wdrażaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań związanych m.in. z robotyzacją procesów czy wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów z myślą o dalszym podnoszeniu efektywności firmy oraz komforcie naszych klientów i pośredników ubezpieczeniowych" - powiedział prezes TUiR Warta i TUnŻ Warta Jarosław Parkot, cytowany w komunikacie.

Majątkowa spółka Warty zlikwidowała w ub. roku 506 tys. szkód i wypłaciła klientom 2,9 mld zł w formie odszkodowań i świadczeń. Likwidacja szkód została wzmocniona w ub. roku dzięki wdrożeniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań - o nowe funkcjonalności została poszerzona aplikacja Warta Mobile, która obecnie umożliwia poszkodowanym samodzielne wyliczenie kwoty odszkodowania. Udogodnieniem dla osób ceniących korzystanie z urządzeń mobilnych stało się wykorzystanie aplikacji Facebook Messenger do zgłaszania szkody. Dzięki temu cały proces likwidacji szkód w Warcie klient może przejść za pomocą aplikacji mobilnych, podano także.

Spółka życiowa Warty w 2017 r. zanotowała wzrost sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką regularną o ponad 14%, osiągając w tym segmencie 555 mln zł składki przypisanej brutto. Z kolei ubezpieczenia ze składką jednorazową przyniosły 250,9 mln zł składki przypisanej brutto, osiągając rezultat nieznacznie niższy niż w 2016 r. Łącznie życiowa spółka Warty zebrała 805,8 mln zł składki przypisanej brutto.

"Ostatnie zmiany regulacyjne, które dotknęły rynek ubezpieczeń na życie, a także rosnące zainteresowanie klientów produktami ochronnymi, wpłynęły na nasze plany dotyczące tego segmentu sprzedaży. Po pierwszym, pełnym roku funkcjonowania nowej strategii, widzimy, że zmiana przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Dużym wsparciem okazało się również zaangażowanie naszej szerokiej grupy agentów majątkowych. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu oraz bazie klientów mogliśmy skutecznie dotrzeć do osób, które dotychczas nie posiadały ochronnych ubezpieczeń na życie. Ten trend będziemy kontynuować w najbliższych latach, chcąc utrzymać dynamikę sprzedaży na podobnym poziomie" - powiedział także prezes Warty.

Warta poinformowała, że wraz z wysoką sprzedażą grupa osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, co pokazuje, że pozyskiwanie nowych klientów odbywa się na zdrowych i racjonalnych zasadach.

W spółce majątkowe składka przypisana brutto zwiększyła się do 5 120,4 mln zł w ub. roku wobec 4 119,3 mln zł rok wcześniej.

Wynik netto wyniósł 327,65 mln zł w 2017 r. wobec 258,99 mln zł rok wcześniej. Wynik techniczny poprawił się do 309,4 mln zł wobec 123,9 mln zł w 2016 r.

W spółce życiowej składka przypisana brutto zwiększyła się do 805,8 mln zł wobec 743,3 mln zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto TuNŻ Warta wzrósł do 29,6 mln zł wobec 19,6 mln zł rok wcześniej. Wynik techniczny poprawił się do 49,8 mln zł wobec 39,3 mln zł w 2016 r.

Głównymi akcjonariuszami Warty jest niemiecka Grupa Talanx i japoński ubezpieczyciel na życie Meiji Yasuda. W kwietniu 2014 r. Talanx zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Akcje Talanx AG są notowane także na głównym rynku giełdy we Frankfurcie (Deutsche Boerse AG), jak również na rynku regulowanym giełdy w Hanowerze (BOAG Boersen AG).

(ISBnews)