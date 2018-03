Dom Development wprowadził do oferty 240 mieszkań w Os. Cybernetyki 17 w stolicy



Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Dom Development rozpoczął sprzedaż 240 mieszkań w IV etapie Osiedla Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie, podała spółka.

"W IV etapie powstanie łącznie 240 mieszkań w dwóch 6- i 7-piętrowych budynkach. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to III kwartał 2019 roku. [...] Czwarty etap inwestycji Dom Development oferuje 240 funkcjonalnych i przestronnych mieszkań o zróżnicowanej strukturze i powierzchni – od 33 m2 do 119 m2. Lokale będą posiadać loggie, balkon lub taras w cenie mieszkania. Ceny za m2 kształtują się od 7 850 zł do 10 350 zł" - czytamy w komunikacie.

Osiedle Cybernetyki 17 docelowo składać się będzie z 6 budynków z 633 lokalami, przypomniano.

"Osiedle Cybernetyki 17 powstaje na warszawskim Mokotowie, jednej z najbardziej lubianych i prestiżowych dzielnic stolicy. Poza atrakcyjną lokalizacją, inwestycję wyróżniać będzie ciekawa, nowoczesna architektura i współczesne prace artystyczne nawiązujące do miejskiego otoczenia. Kładziemy szczególny nacisk na estetykę i design tworzonych osiedli, które nadają naszym inwestycjom niepowtarzalny styl" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)