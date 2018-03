Zarząd Getin Holding z prezesem Piotrem Kaczmarkiem powołany na nową kadencję

Po informacji o gigantycznym wycieku danych osobowych z kont na Facebooku wielkie firmy i znane osobistości kasują swoje facebookowe profile, a wartość akcji portalu zmniejsza się o 50 mld dolarów. Dlaczego? - Zaufanie użytkowników i reputacja to najcenniejsze, co ma i co może utracić portal społecznościowy - komentuje Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.