Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gdynią dot. dostaw wodoru dla autobusów



Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Gdyni, który zakłada realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi, poinformowała spółka. Grupa Lotos planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku, dodano.

"Projekty innowacyjne, takie jak ten, to dla nas istotny element realizowanej przez firmę strategii. Inwestujemy w nowoczesne technologie i współpracujemy z organizacjami, które mówią tym samym językiem, co my. Tak właśnie jest z Gdynią. Rozpoczynamy wspólny projekt, który jest unikalny również w skali europejskiej" - powiedział p.o. prezesa Mateusz Bonca, cytowany w komunikacie.

Gdańska rafineria produkuje około 13 t/h wodoru, a po zakończeniu budowy projektu EFRA będzie to ponad 16,5 t/h, podano także.

"Autobus wodorowy zużywa w ciągu roku taką ilość wodoru, jaką instalacje Grupy Lotos produkują w ciągu godziny. Jeśli Gdynia zdecydowałaby się na wymianę wszystkich 92 autobusów na pojazdy wodorowe, wówczas konsumowałyby one ilość wodoru równoważną 3,5 dnia pracy instalacji wodorowych rafinerii, czyli około 1% produkcji . Wodór dla ogniw musi mieć niemal doskonałą czystość 99,999% (czyli tzw. pięć dziewiątek). Dlatego Lotos planuje budowę instalacji oczyszczania oraz stację dystrybucji i tankowania wodoru w Gdańsku" - czytamy dalej.

Urząd w Gdyni ma zamiar stworzyć park autobusów zasilanych wodorem, dodano.

"Grupa Lotos prowadzi kilka projektów badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem technologii oraz zastosowaniem wodoru. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy Lotos powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Innym znaczącym przedsięwzięciem jest właśnie projekt Hestor, realizowany w rafinerii od 2015 r. W ramach tego projektu Grupa Lot5os wraz z partnerami naukowymi i przemysłowymi, pracowała nad technologią magazynowania energii w postaci wodoru i wykorzystania go m.in. w procesach rafineryjnych" - podsumował wiceprezes Jarosław Kawula, również cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)