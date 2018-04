D. Bieńkowska weszła do zarządu Stelmetu, odpowiada za rozwój rynków i innowacje



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Dominika Bieńkowska, wcześniej członek rady nadzorczej Stelmetu, weszła w skład zarządu, podała spółka. Będzie odpowiadać za obszar rozwoju nowych rynków na arenie światowej oraz innowacyjności technologicznej ze szczególnym naciskiem na rozwój automatyzacji produkcji.

"Ze spółką jest związana od 2013 r., kiedy rozpoczęła pracę na stanowisku doradcy zarządu ds. nowych technologii. Od marca 2015 r. do stycznia 2016 r., a następnie od listopada 2016 r. do marca 2018r. pracowała na stanowisku managera ds. rozwoju. Od września 2015 r. pełniła funkcję najpierw wiceprzewodniczącej, a następnie członka rady nadzorczej Stelmetu.Jednocześnie rozwijała własne przedsięwzięcia biznesowe związane z wykorzystaniem nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji,do sterowania zużyciem energii i minimalizowaniem strat energii w budownictwie mieszkaniowym. Dominika Bieńkowska jest współzałożycielem firmy ÜberEnergy, która w 2016 r. otrzymała fundusze EXIST przyznawane przez rząd niemiecki dla innowacyjnych technologicznie startupów" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie nadzór nad obszarem finansowym przejął członek zarządu Piotr Leszkowicz, zaś nad obszarem produkcji pelletu wiceprezes zarządu Andrzej Trybuś. Zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Przemysław Bieńkowski (który z funkcji wiceprezesa zrezygnował pod koniec lutego br.) dołączył do rady nadzorczej Stelmetu, podano także.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

