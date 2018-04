Vigo System ma umowę na budowę zakładu produkcyjnego kosztem 27 mln zł brutto



Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Vigo System zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud umowę na budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych w Ożarowie Mazowieckim, podała spółka. Wartość umowy to 27 mln zł brutto.

"Vigo System S.A. [..] zawarł z Firmą Budowlaną Anna Bud Sp. z o.o. [...] umowę o wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową budowę nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu 'Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką' w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość wynagrodzenia za realizację umowy to 26 998 500 zł brutto, w tym 5 048 500 zł podatku VAT. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a za wykonanie przedmiotu Uumowy w terminie wykonawca otrzyma premię w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

"Rozpoczęcie robót budowlanych: do dnia 4 maja 2018 roku. Zakończenie robót budowlanych: do dnia 30 listopada 2018 roku (obowiązek dostarczenia protokołu końcowego odbioru robót nie zawierających wad wraz z dostarczeniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)" – podano także.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.

