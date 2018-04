Unibep chce zdywersyfikować portfel, liczy na lepszy rok w segmencie drogowym



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Unibep chce dywersyfikować portfel zamówień w obszarze budownictwa kubaturowego w kierunku większego udziału segmentów przemysłowego, biurowego i hotelowego, kosztem mieszkaniowego, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Ocenił też, że dla budownictwa drogowego bieżący rok powinien być lepszy niż 2017.

"Deweloperka mieszkaniowa już nie będzie rosła tak szybko. Dlatego chcemy wejść trochę bardziej w segment budownictwa przemysłowego" - powiedział Gołąbiecki podczas konferencji prasowej. Dodał, że spółkę interesuje też w coraz większym stopniu budownictwo biurowe i hotelowe.

Wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki ocenił, że marża brutto w generalnym wykonawstwie (w kraju i zagranicą) może być w 2018 r. niższa niż w ubiegłym, gdy sięgnęła 4,74%. "To wynika z realiów, które są na rynku" - skomentował Gołąbiecki.

Prezes poinformował także, że łączny portfel zamówień Unibepu na br. to 1 620 mln zł i że wskazuje to na wzrost przychodów r/r w 2018 r.

"Najbliższe tygodnie zwiększą [portfel]. To wskazuje, że sprzedaż 2018 r. będzie wyższa. Budujemy już portfel na kolejne lata. Ważne by był bardziej zdywersyfikowany" - wskazał prezes.

Obecny portfel zamówień spółki na 2018 r. obejmuje 657 mln zł w generalnym wykonawstwie w kraju, 181 mln zł w GW za granicą, 237 mln zł w działalności deweloperskiej, 168 mln zł w budownictwie modułowym, 260 mln zł w działalności drogowej i 117 mln zł w działalności mostowej, podała spółka w prezentacji. Wartość portfela na 2019 rok to 633 mln zł.

W 2017 r. spółka miała 1 629 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

Podsumowując 2017 r. prezes zaznaczył, że jedynym segmentem działalności, który odnotował słabe wyniki był drogowo-mostowy, jednak w bieżącym roku ma przed sobą lepsze perspektywy.

"Drogówka w mojej ocenie ma trudniejsze czasy za sobą. Ma zbudowany portfel zamówień" - powiedział.

Wskazał też, że spółka nadal chce koncentrować się na budownictwie infrastrukturalnym w Polsce północno-wschodniej i liczy m.in. na przetargi związane z budową odcinków drogi ekspresowej S19.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej.



(ISBnews)