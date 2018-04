Oferta publiczna Ten Square Games o szacowanej wartości 98 mln zł ruszyła dziś



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Oferta publiczna ponad 2 mln akcji spółki Ten Square Games o szacowanej wartości ponad 98 mln zł rozpoczęła się dziś publikacją prospektu. Cena maksymalna dla jednej akcji wyznaczona została na poziomie 48 zł.

W ramach oferty publicznej spółka oferuje 2 021 250 akcji serii A stanowiących 27,8% kapitału i głosów. Do obrotu na GPW wprowadzone mają zostać wszystkie 7 275 000 akcje serii A. Oferującym jest Haitong Bank.

Cenę maksymalną dla jednej akcji wyznaczono na 48 zł. Oznacza to, że wartość oferty może wynieść 98,1 mln zł i implikuje wycenę całej spółki na poziomie blisko 350 mln zł (349,2 mln zł).

Spółka specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej, jej gra "Let's Fish" ("Na Ryby") uzyskała pozycję najpopularniejszej gry wędkarskiej świata. Ogromnym sukcesem okazała się również wydana pod koniec zeszłego roku produkcja "Fishing Clash".

Jak wskazał zarząd, spółka "ma swobodę w finansowaniu nowych produkcji", dlatego nie przewidziano nowej emisji akcji. Perspektywa do 2020 roku zakłada wydawanie 2 gier tzw. evergreenów i 100 małych gier rocznie. Jednocześnie celem jest wydanie globalnego blockbustera na sprzęt mobilny.

Harmonogram oferty Ten Square Games przewiduje, że w dniach 12-18 kwietnia odbędą się zapisy dla inwestorów indywidualnych, 20 kwietnia nastąpi publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych; w dniach 20-24 kwietnia potrwają zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych, a 25 kwietnia odbędzie się przydział akcji oferowanych.

W latach 2015-2017 średni, roczny wzrost przychodów wyniósł 23%, a równocześnie wzrost wyniku EBITDA wyniósł 88%, zysku operacyjnego (EBIT) 103% a zysku netto 99%. Przychody w 2017r. wyniosły 27 mln zł, EBITDA 11,44 mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł.

Program motywacyjny zakłada wypracowanie EBITDA na poziomie 26 mln zł w 2018, 31,5 mln zł w roku kolejnym oraz 36 mln zł w 2020 r. Według słów zarządu założenia te ocenia jako konserwatywne.

"Tylko w marcu nasza najnowsza produkcja 'Fishing Clash' osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 3,7 mln zł. To wynik znacznie orzekraczający nasze pierwotne założenia i dotychczasowe wyniki innych produkcji. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć gry i wierzymy w jej dalszy potencjał. Dlatego zwiększyliśmy cele EBITDA w programie motywacyjnym" - powiedział COO Arkadiusz Pernal podczas spotkania z dziennikarzami.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play).

(ISBnews)