TIM liczy na dynamiczny wzrost przychodów, satysfakcjonujące wyniki grupy w 2018



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - TIM liczy na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży i satysfakcjonujące wyniki finansowe grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

„Zakładamy, że przewidywane w 2018 roku istotne zwiększenie nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce oraz coraz większa skłonność klientów do dokonywania zakupów online przełożą się na dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży oraz pozwolą wygenerować Grupie satysfakcjonujące wyniki finansowe" – napisał Folta w liście do akcjonariuszy.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)