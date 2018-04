Capex Pfleider Group na 2018 wynosi ok. 70 mln euro



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Nakłady inwestycyjne Pfleider Group wyniosą w tym roku ok. 70 mln euro, poinformował prezes Tom Schabinger.



"W tej chwili nakłady inwestycyjne Pfleider Group na ten rok to 70 mln euro. Około 1/3 tej kwoty przeznaczymy na zakłady produkcyjne, 1/3 dotyczy wpływu na środowisko, a 1/3 zmian strategicznych" - powiedział Schabinger podczas spotkania z mediami.



W 2017 r. nakłady inwestycyjne spółki wyniosły 76,3 mln euro. W ramach strategicznych projektów Pfleider Group zrealizowała bądź rozpoczęła realizację inwestycji takich jak: "czteropak inwestycyjny" w Grajewie, linia do produkcji blatów w Wieruszowie, czy linia szlifierska w zakładzie Neumarkt oraz linia lakiernicza w Leutkirch.



"Realizowane i zaplanowane projekty pomogą osiągnąć wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu 1,2 mld euro i przyczynią się do poprawy EBITDA do poziomu minimum 16% za rok kończący się 31 grudnia 2021 r" - podano w komunikacie.

Pfleiderer Group poinformowała dziś, że odnotowała 17,14 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,75 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 006,4 mln euro w 2017 r. wobec 929,59 mln euro rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 9,3% r/r do 120 mln euro. Marża EBITDA wyniosła 11,9% i była na zbliżonym poziomie r/r.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.



