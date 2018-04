"Na niezwykle konkurencyjnym rynku, na którym operujemy, nie da się uzyskać przewagi, bez inwestycji w rozwój produktów i usług. Paliwa, które dziś wprowadzamy są doskonałym przykładem tego, jak innowacyjność może wyglądać w praktyce" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Podkreślił, że "dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii", PKN Orlen udało się stworzyć produkty, które plasują tę spółkę "w europejskiej czołówce wytwórców paliw".

Jak zaznaczył płocki koncern, właściwości czyszczące nowych paliw EFECTA potwierdziły rygorystyczne testy przeprowadzone przez certyfikowane laboratoria SGS, światowego lidera i innowatora w dziedzinie kontroli, badań i certyfikacji. Spółka dodała, że firma BOSMAL sprawdziła nowe paliwa w warunkach eksploatacji z zastosowaniem najnowszych dostępnych metod i procedur testów - poszczególne etapy testów odzwierciedlały zarówno zmienny ruch miejski, jak i autostradowy.

"W ramach przeprowadzonych testów benzyny EFECTA 95 potwierdzono jej właściwości usuwania istniejących osadów do 65 proc. oraz przeciwdziałania powstawaniu nowych nawet w 98 proc. Paliwo zmniejsza tarcie, osiągając w testach o 30 proc. lepszą smarność w stosunku do benzyny nieuszlachetnionej" - podał PKN Orlen. Według spółki EFECTA 95 długo zachowuje swe właściwości, chroniąc elementy silnika przed korozją czy fizycznym zużyciem.

"EFECTA Diesel, dzięki zaawansowanym technologiom wymywa osady i utrzymuje w czystości elementy układu paliwowego i silnika. Na podstawie wyników badania właściwości czyszczących wykazano, że EFECTA Diesel pomaga usunąć minimum 50 proc. osadów już po pierwszym tankowaniu pełnego baku. Regularna jazda na tym paliwie umożliwia przywrócenie pierwotnej wydajności wtryskiwaczy nawet do 98 proc." - wyjaśnił płocki koncern. Dodał, że nowy olej napędowy ułatwia m.in. pracę pomp i wtryskiwaczy przez ograniczenie tarcia oraz zapewnia ochronę powierzchni elementów silnika przed korozją.

"W ramach wykonanych testów potwierdzono również skalę redukcji emisji możliwą do uzyskania dzięki stosowaniu paliw EFECTA. W stosunku do paliw nieuszlachetnionych, nowa benzyna EFECTA 95 pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 8 proc. oraz cząstek stałych o 51 proc. Z kolei EFECTA Diesel pozwala zredukować emisję tlenków azotu o ok. 4 proc., a cząstek stałych o 44 proc. W ramach testów potwierdzono również redukcję emisji dwutlenku węgla" - zaznaczył PKN Orlen.

Członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński poinformował, że od środy paliwa EFECTA są dostępne w całej sieci stacji paliwowych tej spółki w Polsce, liczącej ponad 1700 obiektów. Przyznał, że proces wdrożenia nowych paliw wiązał się z szeregiem wyzwań logistycznych i technologicznych. "Jestem przekonany, że produkty te nie tylko pozwolą nam umocnić relacje z dotychczasowymi klientami, ale również dotrzeć do nowych grup konsumentów" – powiedział Leszczyński.

Według danych PKN Orlen na koniec 2017 r. spółka dysponowała w Polsce siecią 1776 stacji paliw, czyli ok. 27 proc. działających w kraju. Wielkość sprzedaży paliw płockiego koncernu w 2017 r. wzrosła o 7 proc. liczona rok do roku i wyniosła 5 mln 407 tys. ton. (PAP)