TIM zakłada, że żadna ze spółek zależnych nie odnotuje strat w tym roku



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - TIM zakłada, że żadna ze spółek zależnych nie będzie negatywnie kontrybuowała do wyniku grupy w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta.

"Zakładamy, że żadna ze spółek zależnych nie będzie miała negatywnego wpływu na wynik grupy w tym roku" - powiedział Folta podczas konferencji prasowej.

Dodał, że jego zdaniem spółka 3LP to będzie "czarny koniem".

"Naszym celem jest, żeby żadna ze spółek zależnych nie miała strat na sprzedaży brutto, operacyjnej ani netto za ten rok" - podkreślił prezes.

TIM odnotował 3,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 0,73 mln zł wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)