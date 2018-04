TIM: Przychody 3LP od klientów zewnętrznych mogą być podwojone w br.



Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - TIM zakłada, że przychody z usług dla klientów zewnętrznych spółki zależnej 3LP mogą przekroczyć 25% przychodów ogółem, a nominalnie powinna się podwoić r/r w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. Dodatkowo spółka planuje zwiększenie powierzchni magazynowej.

"Jeśli chodzi o sprzedaż do klientów zewnętrznych, to mamy wstępnie założone 25% w tym roku, ale myślę, że to zostanie przekroczone" - powiedział Folta podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że aktualnie spółka negocjuje dwu-, trzy- i pięcioletnie umowy z klientami zewnętrznymi.

"W skali roku przychody z klientów zewnętrznych będą z grubsza dwa razy wyższe, ale jeszcze prowadzimy negocjacje" - dodał prezes.

Poinformował też, że 3LP buduje obecnie magazyn, który ma być przeznaczony dla klientów z sektora spożywczego.

"W przyszłym rok uruchomimy nowy magazyn dla klientów zewnętrznych o powierzchni 10 tys. m2" - powiedział.

Obecnie 3LP dysponuje 40 tys. m2 powierzchni magazynowej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)