Sescom ma porozumienie ws. objęcia większościowych udziałów w nowej spółce



Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - Sescom podpisał porozumienie z Dozór Techniczny spółka jawna R. Rzeźniak, K. Pietrulewicz z siedzibą w Olsztynie zmierzające do podpisania umowy inwestycyjnej, na podstawie której Sescom obejmie większościowy pakiet udziałów w nowo powstałej spółce z o.o., podała spółka.

"Umowa inwestycyjna zostanie podpisana pod następującymi warunkami:

1) Sescom w terminie do 20.04.2018 r. przeprowadzi due diligence spółki jawnej obejmujące w szczególności sytuację prawną i finansową spółki jawnej, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla emitenta;

2) W terminie do 10.05.2018 r. strony uzgodnią warunki umowy inwestycyjnej wraz załącznikami;

3) W terminie do 30.09.2018 r. dotychczasowi wspólnicy spółki jawnej doprowadzą do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o." - czytamy w komunikacie.

Podstawą przekształcenia będzie wycena składników majątku, tj. aktywów i pasywów zbadana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy na wniosek przekształcanej spółki jawnej. Porozumienie przyznaje Sescom wyłączność na prowadzenie negocjacji, podano także.

"Szczegółowe parametry transakcji oraz jej ostateczna cena zostaną ustalone w trakcie negocjacji. Emitent uznał zawarcie porozumienia oraz rozpoczęcie negocjacji za informację istotną dla jego działalności z uwagi na możliwy długofalowy wpływ na wielkość osiąganych przychodów grupy Sescom" - czytamy także.