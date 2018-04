Emperia: Dzięki Maxime, Stokrotka może uczestniczyć w konsolidacji sektora



Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Współpraca z nowym inwestorem - Maxima Grup otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym, podała Emperia Holding, właściciel sieci Stokrotka.

Wczoraj opublikowano wyniki wezwania Maximy na akcje Emperii - w jego wyniku nowy inwestor pozyskał ponad 93% akcji Emperii.

Umowa inwestycyjna pomiędzy firmami została zawarta 23 listopada 2017 r., a 5 kwietnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Maxima Grup kontroli nad Emperia Holding.

"Emperia Holding S.A. z Maxima Grup jako nowym strategicznym inwestorem rozpoczyna nowy etap jeszcze bardziej intensywnego wzrostu grupy, we wszystkich obszarach jej działalności. W szczególności Stokrotka, spółka detaliczna grupy, prowadząca obecnie sieć 440 sklepów, zintensyfikuje swój rozwój organiczny w oparciu o wypracowane z sukcesem w ostatnich latach formaty sklepów. Jednocześnie, współpraca z nowym inwestorem otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym" - czytamy w komunikacie.

W 2017 r. Emperia miała 2,57 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 8% więcej niż w poprzednim roku. W tym czasie Stokrotka otworzyła 77 nowych sklepów, przypomniano w komunikacie.

"Plany rozwojowe na rok 2018 przewidują otwarcie ponad 100 nowych sklepów w sieci. Spółka stale podnosi swoją sprzedaż i poprawia produktywność. W I kwartale 2018 roku sprzedaż towarów wzrosła aż o 15,6%" - czytamy dalej.

"Ta transakcja przyniesie wymierne korzyści z punktu widzenia klientów, pracowników, kontrahentów i wszystkich innych interesariuszy Emperii" - podsumował prezes Emperii Dariusz Kalinowski, cytowany w komunikacie.

Maxima należy do grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w różnych branżach (sprzedaż detaliczna, nieruchomości, produkcja żywności itp.), głównie na rynku litewskim, łotewskim i estońskim, przy czym prowadzi również działalność w Bułgarii, Polsce, Hiszpanii oraz w kilku innych państwach, głównie z UE. Grupa prowadzi dwie sieci supermarketów w Polsce (Aldik i Sano).

(ISBnews)