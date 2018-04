Kruk finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech



Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech, podał Kruk.

"Przedmiotem umowy jest nabycie 51%, udziałów w spółce Agecredit. Zapisy umowy zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w Agecredit w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Spółka Agecredit prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody Agecredit w 2017 roku wyniosły 3,1 mln euro (wg kursu średniego NBP z 16.04.2018 r. 13 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Agecredit działa na rynku inkaso we Włoszech od 1994 roku. Zatrudnia 68 osób i posiada obecnie ponad 80 partnerów biznesowych z najważniejszych sektorów - bankowego, pożyczkowego, telekomunikacyjnego, e-commerce i innych, podano w osobnym komunikacie.

"Zaznaczamy kolejny filar naszej strategii rozwoju - na rynku włoskim, wielokrotnie większym niż polski, zaoferujemy kompleksową obsługę wierzytelności na zlecenie. Agecredit to organizacja starsza niż Kruk, prowadzona przez tego samego przedsiębiorcę od ponad 20 lat - w sposób, który rozumiemy i doceniamy. Spółka ma efektywne operacje i solidną bazę partnerów biznesowych. Kruk wniesie do niej międzynarodowe doświadczenie i relacje biznesowe z największymi włoskimi bankami, pozyskane w procesach zakupu portfeli na tym rynku. Potencjał całego rynku obsługi na zlecenie jest ogromny i szacujemy go na 700-800 mln euro rocznie. Chcemy być tam istotnym graczem" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.



