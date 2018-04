KNF zatwierdziła prospekt emisyjny dot. programu emisji obligacji Kruka



Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, poinformowała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny: Kruk S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł (oferującymi są: Dom Maklerski BDM SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i Dom Maklerski mBanku)" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Kruka na początku grudnia ub.r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne w złotych lub w euro.

Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF, jak podała spółka w grudniu.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)