Grupa Lotos, Poczta Polska i TVP mają porozumienie dot. transportu niskoemis.



Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos zawarła listy intencyjne z Telewizją Polską oraz Pocztą Polską w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego i synergii biznesowych, zaś Enea Serwis podpisała z Kolejowymi Zakładami Łączności porozumienia na rzecz rozwoju elektromobilności, poinformowało Ministerstwo Energii - inicjator podpisania porozumień.



"O elektromobilności mówimy już od dwóch lat. Dziś mamy już ustawę o elektromobilności, a w Sejmie jest ustawa która zakłada powstanie funduszu elektomobilności. To jest przełom. Warunki, jakie stwarza polskie państwo w zakresie elektomobilności przełamuje bariery. Dzięki udziałowi firm możemy zmienić w tym zakresie naszą rzeczywistość" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas spotkania prasowego.

Grupa Lotos zawarła listy intencyjne z Telewizją Polską oraz Pocztą Polską w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego i synergii biznesowych, a Enea Serwis zawarła z Kolejowymi Zakładami Łączności umowę dotyczącą infrastruktury do ładowania aut elektrycznych.

Porozumienia jakie zawarła Grupa Lotos dotyczą poszukiwania synergii biznesowych, wpływających na rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce. Spółki będą się wzajemnie wspierały w ramach prac badawczych i rozwojowych oraz pilotażu rozwiązań promujących transport niskoemisyjny, w tym w planowaniu i budowie infrastruktury do zasilania pojazdów wyposażonych w napędy alternatywne, podała Grupa Lotos w komunikacie.

Grupa Lotos w ramach swojej strategii do roku 2022 jako jeden z priorytetów wskazała rozwój innowacyjnych projektów dotyczących transportu niskoemisyjnego i paliw alternatywnych, przypomniano w komunikacie.

"Zainicjowana dziś współpraca z Pocztą Polską oraz Telewizją Polską służyć ma poszukiwaniu synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce. Mamy ambitny plan uzyskania pozycji krajowego lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji. Grupa Lotos już teraz aktywnie buduje punkty ładowania. Dzięki podpisanym porozumieniom będzie nam teraz łatwiej budować kolejne punkty ładowania. Warto pamiętać, że paliwa alternatywne to także wodór, CNG i LNG, dlatego Lotos pracuje równolegle nad projektem oczyszczania, tankowania, dystrybucji i sprzedaży wodoru wysokiej jakości przeznaczonego dla komunikacji miejskiej w Gdyni czy Wejherowie" - powiedział p.o. prezesa Grupy Lotos, Mateusz Bonca, cytowany w komunikacie.

Grupa Lotos będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji - spółka Lotos Lab koncentruje się m.in. na wykorzystaniu wodoru do napędu pojazdów oraz generowania prądu. Z kolei Lotos Paliwa na 12 stacjach prowadzi pilotażowy projekt uruchomienia punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki mają zostać uruchomione jesienią 2018 r. na trasie między Trójmiastem a Warszawą, przy autostradach A1 i A2.

Poczta Polska zadeklarowała, że jest gotowa, by umieszczać infrastrukturę do ładowania na parkingach przy swoich placówkach.

"Poczta Polska ma 7,5 tys. placówek. To może być nasz wkład w ten projekt. Z kolei już w najbliższy poniedziałek rozpoczynamy testy samochodów elektrycznych w naszej firmie" - powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski podczas spotkania.

"Telewizja Polska zawsze popierała rozwój polskiej myśli technicznej. Jako przedsiębiorstwo chcemy kupić samochody elektryczne. W 2018 chcemy kupić 20, a w 2019 roku przygotowujemy się do zakupu 100 aut. Drugi kierunek to budowanie pozytywnego wizerunku tego projektu, w co chcemy się włączyć jako Telewizja Polska. Rozpoczynamy dziś wielką przygodę i robimy duży krok, by Polacy polubili samochody elektryczne" - powiedział prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski podczas podpisania porozumień.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)