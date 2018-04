Tauron: Inwestycja w Jaworznie zgodnie z harmonogramem, test technol. zaliczony



Jaworzno, 23.04.2018 (ISBnews) - Realizacja projektu bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przebiega zgodnie z harmonogramem - osiągnęła 60%, przy czym sama główna budowa jest dużo bardziej zaawansowana, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. Dziś blok energetyczny 910 MW w Jaworznie przeszedł udaną próbę ciśnieniową.

"Osiągnęliśmy 60% realizacji inwestycji, a sama główna budowa jest zaawansowana dużo bardziej. Wszystko idzie zgodnie z planem i termin oddania będzie dotrzymany" - powiedział Grzegorczyk dziennikarzom w Jaworznie.

Ta elektrownia będzie zasilana węglem stąd - z szybu Grzegorz, podkreślił prezes.

"Przechodzimy teraz do fazy ściśle technicznej, rozruchowej. Jesteśmy przekonani, że - podobnie jak próba ciśnieniowa - przebiegnie ona pomyślnie" - dodała prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail. Konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa realizuje kontrakt główny w projekcie (kotłownia, maszynownia, obiekty IOS).

Dziś blok energetyczny 910 MW w Jaworznie przeszedł udaną próbę ciśnieniową. To jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Powodzenie tego testu oznacza potwierdzenie szczelności i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotła.

"Udana próba ciśnieniowa bloku energetycznego 910 MW to ważny moment w realizacji inwestycji, która obecnie jest na zaawansowanym etapie. Mam nadzieję, że dalsze prace będą sprawnie postępować. To ważny projekt dla sektora energetycznego" - podkreślił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Zakończona próba wodna, potwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego to jeden z najważniejszych etapów realizacji inwestycji w Jaworznie. Kolejne kamienie milowe to: zakończenie montażu rurociągów systemu pary i wody zasilającej, dostawa urządzeń głównego systemu automatyki (DCS) oraz wykonanie mostu skośnego nawęglania, podał Tauron.

Podczas próby kocioł został napełniony wodą i sprawdzony pod względem szczelności przy ciśnieniu wynoszącym 561 bar (ok. 56,1 MPa). Oznacza to, że prace związane z budową kotła zostały przeprowadzone zgodnie ze sztuką inżynierską i z dochowaniem wysokiego poziomu jakości i staranności, wskazano w komunikacie.

Blok w Jaworznie zostanie przekazany do eksploatacji w czwartym kwartale 2019 roku. Nowy blok o mocy 910 MW będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. Budżet inwestycji wynosi ponad 6 mld zł.

Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych.

W marcu br. Tauron podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy nowego bloku. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł.

(ISBnews)