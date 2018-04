Arctic Paper: Rottneros miał 57 mln SEK zysku netto w I kw. 2018 r.



Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Rottneros - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotował 57 mln SEK (24 mln zł) zysku netto w I kw. 2018 r., podała grupa.

Przychody Rottneros wyniosły 541 mln SEK (227 mln zł) w I kw. 2018 r., podano w komunikacie.

EBITDA wyniosła 101 mln SEK (42 mln zł).

"Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki kwartale roku 2018 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper" – czytamy dalej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)