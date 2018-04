Elemental Holding skupi się na maksymalizacji synergii w grupie w tym roku



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Elemental Holding skupi się w tym roku na osiągnięciu pełnego efektu synergii między dwunastoma dużymi spółkami grupy oraz uzyskania optymalizacji zarówno procesów operacyjnych, jak i przepływów finansowych, poinformował prezes Paweł Jarski. Celem spółki jest także zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych, zadeklarował także.

"Po kilku latach realizacji stosunkowo agresywnej strategii i wynikającymi z niej akwizycjami i inwestycjami uważam, że ustanowienie dla naszej grupy kapitałowej roku 2018, jako swoistego 'roku przejściowego' wydaje się bardzo zasadne. Wykorzystamy go do osiągnięcia pełnego efektu synergii między dwunastoma dużymi spółkami grupy oraz uzyskania optymalizacji zarówno procesów operacyjnych, jak i przepływów finansowych. Mówiąc wprost - wykorzystamy rok 2018 do dokładnego i szczegółowego poukładania naszego biznesu we wszelkich jego aspektach" - napisał Jarski w liście do akcjonariuszy.

"Naszym celem jest zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych. W okresie ostatnich 3 lat wykorzystanie baterii Li-Io - zarówno w samochodach elektrycznych, jak i wszelkiego rodzaju elektrycznych urządzeniach mobilnych – wzrosło skokowo. Trend ten zapewne utrzyma się przez kolejną dekadę. Włączenie w struktury Grupy tej przyszłościowej, komplementarnej do naszej działalności linii biznesowej mógłby stanowić bardzo stabilny, trzeci - po SAC i PCB - filar naszej działalności" - dodał prezes, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)