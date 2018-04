Krzysztof Spyra powołany na członka zarządu Elemental Holding



Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elemental Holding podjęła uchwałę o odwołaniu następujących członków zarządu: Marty Rutkowskiej i Almontasa Kybartasa, poinformowała spółka. Jednocześnie rada powołała Krzysztofa Spyrę na nowego członka zarządu spółki. Spyra pełnił dotychczas funkcję prokurenta spółki. Ponadto w związku ze złożeniem przez Agatę Jarską rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki rada podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu nowego członka w osobie Jarosława Michalika i powierzyła mu funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.

"Krzysztof Spyra jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [...], a także absolwentem Staffordshire University, U.K. Po studiach spędził 7 lat, pracując w bankach inwestycyjnych w Nowym Jorku i Londynie (JP Morgan i Merrill Lynch). Po powrocie do Polski zaangażował się w tworzenie prywatnych przedsięwzięć biznesowych w sektorze finansowym w Polsce oraz na Białorusi. Na przestrzeni swoich doświadczeń zawodowych tworzył od podstaw firmy w segmencie finansów detalicznych, pośrednictwa finansowego, ubezpieczeń oraz bankowości, a także usług dla detalicznych i korporacyjnych klientów. Był założycielem i członkiem zarządu Open Finance SA oraz Noble Bank SA, a także założycielem i członkiem rady nadzorczej Noble Funds TFI i Open Life SA. Pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach: Home Broker SA, Open Finance SA, Getin International SA, a także przewodniczącego rady nadzorczej Open Brokers SA, Open Finance TFI oraz Sombel Bank SA" - czytamy w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)