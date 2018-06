KGHM i MCKK mają list intencyjny ws. kształcenia zawodowego



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr oraz Zespół Szkół MCKK podpisały list intencyjny mający na celu dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy oraz bieżących i przyszłych potrzeb KGHM Polska Miedź oraz grupy kapitałowej, podało KGHM.

"Trójstronny list intencyjny został podpisany przez Rafała Pawełczaka - prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, Monikę Gazdę - wiceprezes Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr (MCKK), organu prowadzącego szkołę, oraz Lucynę Kubis - dyrektora Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. List intencyjny inicjuje oraz precyzuje działania, które zostaną podjęte przez każdą ze stron w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami oraz kierunkami rozwoju KGHM" - czytamy w komunikacie.

KGHM od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw wspierających branżowe szkolnictwo zawodowe. Przykład stanowi współpraca z zespołami szkół średnich z Zagłębia Miedziowego w organizacji zajęć praktycznych dla około 340 uczniów oraz praktyk zawodowych, w których uczestniczy około 400 młodych ludzi rocznie, podano również.

"Współpraca ze szkołami branżowymi, a tym samym rozwój wykwalifikowanej kadry to dla nas nie tylko konieczność, ale również standard. KGHM od lat wspiera rozwój szkolnictwa branżowego. Na początku tego roku objęliśmy patronatem 42 klasy w pięciu placówkach kształcenia branżowego. Specjalności istotne z perspektywy KGHM to między innymi górnik, hutnik, wiertnik, mechanik i mechatronik" - powiedział prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju Rafał Pawełczak, cytowany w materiale.

Na kanwie podpisanego listu intencyjnego zarząd miedziowej spółki objął patronatem kolejne klasy w zawodach górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, mechanik monter maszyn urządzeń, elektryk oraz technik elektryk w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

"W ramach patronatu, począwszy od roku szkolnego 2018/2019, KGHM zobowiązał się między innymi do organizacji zajęć praktycznych nauki zawodu, przygotowania uczniów do uzyskania wybranych uprawnień zawodowych przed ukończeniem szkoły, umożliwienia udziału w dodatkowych szkoleniach dla uczniów i nauczycieli, fundowania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, wsparcia w modyfikowaniu programów nauczania, udziału w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących szkoły, doradztwa zawodowego, zaangażowania w szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego oraz zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Oddziałach KGHM. List podpisano w ramach projektu pn. 'Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym'" - czytamy dalej.

MCKK wraz ze szkołą uwzględnią potrzeby KGHM w zakresie zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli, wyposażenia pracowni i warsztatów w niezbędne środki oraz pomoce dydaktyczne, czy modyfikacji programów nauczania, podano również.

ZKGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)