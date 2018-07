Mirbud: Kobylarnia ma umowę na rozbudowę DW 255 za 15,9 mln zł brutto



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Mirbudu - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia podpisała umowę na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno za 15,9 mln zł brutto, podał Mirbud.

"Przedmiotem umowy jest 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2215 km'. Łączna wartość umowy: 15.898.331,54 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Informację o wyborze oferty Mirbud przekazał 8 maja 2018 r.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)