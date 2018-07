Spółka Plaza Centers ma porozumienie ws. zbycia SPV w Indiach za 13,8 mln euro



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Elbit Plaza India Real Estate Holdings Limited - spółka w 50% zależna od Plaza Centers - podpisała term sheet z lokalnym partnerem w sprawie zbycia spółki zależnej (SPV) w Indiach, która jest właścicielem działki o powierzchni 74,7 akrów w miejscowości Chennai, za ok. 13,8 mln euro, podała spółka.

"Zgodnie z warunkami term sheet, nabywca ma 60 dni na przeprowadzenie due diligence samej SPV, po czym zostaną podpisane umowy ostateczne sprzedaży SPV" - czytamy w komunikacie.

Uzgodniona cena sprzedaży to ok. 13,8 mln euro, podano także.

Elbit Plaza India Real Estate Holdings Limited to spółka joint venture Plaza Centers i Elbit Imaging Ltd.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)