Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 4384 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki.

„W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od emitenta tj. (i) Partner przedterminowego wykupu obligacji serii A oraz (ii) Abadon Real Estate w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii 011. Emitent podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani warunków emisji obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w warunkach emisji obligacji serii T, U, W i Z (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji)" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 2478 obligacji serii T, U, W, i Z. Murapol deklarował wtedy, że realizowany przez niego przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z na żądanie obligatariuszy nie jest sytuacją nadzwyczajną ani podstawą do jakiegokolwiek niepokoju, podała spółka. Łączna wartość obligacji serii T, U, W i Z wynosi 40 mln zł, a Murapol jest finansowo przygotowany na realizację uprawnień obligatariuszy.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

