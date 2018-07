Porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M i N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, czytamy w komunikacie.



Przedwczoraj Qumak podał, że Euvic złożyła wniosek, w którym proponuje odstąpienie od głosowania nad uchwałami w sprawie połączenia spółek na najbliższym walnym zgromadzeniu i zwołanie nowego walnego zgromadzenia na 4 września z porządkiem obrad obejmującym przeprowadzenie zaplanowanego wcześniej głosowania uchwał połączeniowych obu grup kapitałowych.



Wniosek został złożony ze względu na zgłoszoną przez Euvic konieczność wyjaśnienia kwestii wezwania do zapłaty kar zgłoszonego przez T-Mobile Polska, jakie wpłynęło do spółki w ostatnich dniach, a także wstrzymania płatności należności, które są postrzegane przez Euvic jako nowa okoliczność. Jednocześnie zwołanie WZA w nowym terminie da spółce czas na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w tym ustalenie zasadności roszczenia, podał wtedy Qumak.



Qumak podkreślał też, że jest nieprzerwanie zainteresowany realizacją scenariusza połączeniowego i nadal będzie współpracować z Euvic w celu jego dalszej realizacji.



Spółka deklarowała, że w przypadku akceptacji przez akcjonariuszy 24 lipca wniosku złożonego przez Euvic, zarząd zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie na 4 września 2018 r.



Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.



(ISBnews)