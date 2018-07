PGE podpisze wewnątrzgrupową umowę ws. rynku mocy, planuje nowe bloki gazowe



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisze dziś wewnątrzgrupową umowę o zarządzaniu rynkiem mocy, poinformował prezes Henryk Baranowski. Do certyfikacji zgłoszone zostały wszystkie istniejące jednostki grupy i planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy.

"Umowa […] reguluje też obowiązki i kompetencje stron w zakresie procesów certyfikacji, co pozwoli w przyszłości zapewnić odpowiednie zasoby i prowadzić te procesy w sposób jak najbardziej efektywny. Jej stronami są silne podmioty, jak PGE GiEK, PGE Energia Odnawialna, czy wreszcie PGE Energia Ciepła wraz z Elektrociepłownią Zielona Góra, PGE Toruń i ZEW Kogeneracja. Na podstawie tej umowy aktywa wszystkich tych spółek zarządzane będą z poziomu całej grupy kapitałowej" – powiedział Baranowski w rozmowie z "Parkietem".

Zdaniem prezesa, dzięki umowie grupa będzie mogła wystawić do aukcji mocowych większy łączny wolumen, a jednocześnie zaoferować go po niższym koszcie.

Do certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy PGE zgłosiła wszystkie swoje istniejące jednostki wytwórcze i kilka planowanych. Wszystkie zgłoszone jednostki przeszły certyfikację pomyślnie.

"Poza realizowanymi inwestycjami w Opolu, Turowie i Rzeszowie, zgłosiliśmy również znajdujący się na bardzo wczesnym etapie projekt niewielkiego bloku gazowego w Bydgoszczy" – powiedział prezes.

W planach jest także budowa większych jednostek opalanych gazem ziemnym.

"PGE planuje budowę dwóch bloków na gaz o mocy 500 MW każdy, w Elektrowni Dolna Odra i jeszcze jednego o podobnej mocy, ale w innej lokalizacji, której jeszcze nie zdradzamy" – wskazał prezes.

W kontekście przyszłego funkcjonowania na rynku mocy, spółka planuje wykorzystać także swoje atuty w zakresie bilansowania.

"Rozpoczęliśmy już prace nad rynkową usługą bilansowania obowiązków mocowych dla podmiotó trzecich i planujemy zaoferowanie takiej usługi w I kwartale 2019 r." - powiedział Baranowski.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)