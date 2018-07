Akcjonariusze Colian zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW



Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zdecydowali o przywróceniu formy dokumentu akcjom w kapitale zakładowym i wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka.

"Postanawia się o:

a) przywróceniu formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) akcjom w kapitale zakładowym spółki, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLJTRZN00011, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , to jest (i) 52 064 620 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,15 zł każda, (ii) 91 257 440 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,15 zł każda, oraz (iii) 49 444 309 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,15 zł każda;

b) wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW" - czytamy w uchwale.

Wcześniej w lipcu AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding i Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, posiadający łącznie ok. 91,76% Colian Holding zażądali - jako wzywający - sprzedaży pozostałych akcji spółki od akcjonariuszy mniejszościowych. Dzień wykupu został ustalony na 25 lipca.

Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)