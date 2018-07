Kruk ma wiążącą umowę na portfel wierzytelności w Hiszpanii na 248 mln euro



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała wiążącą umowę nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 248 mln euro (1,06 mld zł).

" Kruk informuje, że dzisiaj zawarta została wiążąca umowa pomiędzy podmiotem zależnym - InvestCapital Ltd., a podmiotem należącym do Grupy Carrefour w Hiszpanii - Servicios Financieros Carefour, E.F.C., S.A. Umowa dotyczy nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 248 mln euro (wg. kursu średniego NBP z dnia 31 lipca 2018 roku 1,06 mld zł)." - zaznaczono w informacji.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)