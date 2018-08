Rafako zakończyło II etap procesu reorganizacji



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Rafako zakończyło drugi etap procesu reorganizacji, podała spółka. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł.

"Działania optymalizacyjne w Rafako rozpoczęły się w lipcu 2017 roku. Ich istotnym elementem była redukcja zatrudnienia. Od momentu rozpoczęcia i zakończenia drugiego etapu procesu liczba zredukowanych etatów nie przekroczyła, uzgodnionej w porozumieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, liczby 276 etatów" – czytamy w komunikacie.

Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia w 2018 roku w porównaniu do roku ubiegłego wyniesie ok. 12 mln zł. W skład tek kwoty nie wchodzą oszczędności wynikające z dodatkowych działań optymalizacyjnych.

Koszty związane z przeprowadzeniem omawianego etapu reorganizacji spółki nie przekroczą utworzonej na ten cel dodatkowej rezerwy, podano także.

"Optymalizacja w zakresie zatrudnienia, nie wpłynęła negatywnie na zdolności ofertowania i realizacji pozyskanych kontraktów, nie zmniejszyła również potencjału spółki. Rafako ma wystarczające zasoby do podejmowania nowych wyzwań, a restrukturyzacja i zmiany wewnętrzne miały przede wszystkim na celu zwiększenie efektywności organizacji" – zaznaczyła prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

