Rosneft i Grupa Lotos podpisały umowę na dostawy ropy do 2020 r.



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Rosneft podpisała z Grupą Lotos podpisały kontrakt na dostawę od 6,4 mln ton do 12,6 mln ton ropy naftowej do końca 2020 r.,podała spółka.

"Umowa z Grupą Lotos potwierdza jakość relacji partnerskich Rosnefti z głównymi odbiorcami w tradycyjnych regionach zbytu rosyjskiej ropy. Dostęp do kanałów infrastruktury eksportowej zapewnia nieprzerwaną dostawę ropy naftowej do europejskich rafinerii, maksymalizując ich efektywność ekonomiczną" - czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)