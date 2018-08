Andrew Highcock powołany na prezesa zarządu Marie Brizard Wine & Spirits



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Andrew Highcock został powołany na prezesa zarządu Marie Brizard Wine & Spirits, podała spółka.

"Andrew Highcock to uznany i doświadczony menedżer branży alkoholowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge. Karierę zawodową rozpoczął w Arthur Andersen w Wielkiej Brytanii, a następnie związał się z sektorem FMCG w grupie Beecham. Pełnił kluczowe funkcje w Diageo, gdzie był dyrektorem marketingu na Europę Środkową, dyrektorem generalnym na Węgrzech oraz dyrektorem marketingu we Francji. Kolejnym etapem była praca w Maxxium, gdzie Andrew Highcock odpowiadał za kraje południa Europy - Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Grecję i Turcję, by następnie zostać prezesem zarządu w Kanadzie" - czytamy w komunikacie.

Przed objęciem stanowiska w MBWS był związany z grupą SABMiller - drugim co do wielkości koncernem browarniczym na świecie, którego aktywa w Europie Środkowo-Wschodniej zostały nabyte przez japoński koncern Asahi. Pełnił tam funkcje: dyrektora generalnego na Słowacji, dyrektora generalnego rumuńskiej spółki zależnej, a aktualnie prezesa zarządu w Polsce. Pracę w MBWS rozpocznie 29 października 2018 r., podano także.

"Poświęciliśmy odpowiednio dużo czasu na znalezienie menedżera, który skieruje naszą grupę z powrotem na ścieżkę rentownego wzrostu i dziś z przyjemnością ogłaszamy, że nowym prezesem zarządu MBWS będzie Andrew Highcock. To menedżer, który w swej karierze zawodowej w branży napojów i alkoholi wysokoprocentowych wykazał się umiejętnością przekształcania i dynamizowania rozwoju firm, którymi przyszło mu kierować. Możliwość pracy w tak wielu różnych kulturowo krajach oraz sukcesy zawodowe, które Adrew Highcock odniósł we Francji oraz Europie Środkowo-Wschodniej (w szczególności uzdrowienie polskiej spółki zależnej Grupy Asahi), a także w Ameryce Północnej, pozwalają wierzyć w sukces na stanowisku prezesa zarządu MBWS. Jego głównym zadaniem będzie określenie środków oraz opracowanie strategii powrotu spółki do rentownego wzrostu" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej i obecny prezes zarządu MBWS Benoît Hérault, cytowany w materiale.

Ponadto spółka Marie Brizard Wine & Spirits ogłosiła powołanie Jacquesa Tierny na stanowisko niezależnego dyrektora niewykonawczego. Rada nadzorcza, biorąc pod uwagę umiejętności i doświadczenie Jacquesa Tierny, jednogłośnie podjęła decyzję o powierzeniu mu funkcji przewodniczącego komitetu ds. audytu.

"Jacques Tierny piastował kolejno stanowiska: zastępcy dyrektora finansowego spółki Michelin, dyrektora finansowego i wykonawczego zastępcy prezesa zarządu Casino Groupe, a także dyrektora finansowego Gemalto. Jacques Tierny zastąpi Benoîta Ghiota, członka rady nadzorczej MBWS od 16 września 2014 r., który złożył rezygnację z powodów osobistych" - czytamy.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek "Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)