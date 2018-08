The Dust: Gra 'Frankenstein: Beyond the Time' zadebiutowała na platformie Steam



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - The Dust wydał pełną wersję gry "Frankenstein: Beyond the Time", zrealizowanej w technologii VR (virtual reality - wirtualna rzeczywistość), podała spółka. Gra zadebiutowała na platformie Steam.

"Premiera miała miejsce na platformie Steam (z dostępnością dla urządzeń HTC i Oculus). W najbliższym czasie gra będzie również dostępna w sklepach VivePort (HTC) i Oculus - obecnie w trakcie weryfikacji przez te sklepy" - czytamy w komunikacie.

Termin premiery gry w wersji klasycznej rozgrywki skierowanej do graczy nieposiadających urządzeń umożliwiających wykorzystanie technologii VR nie został dotychczas ustalony, podano również.

The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: gry reklamowe na zlecenie (tzw. advergaming) oraz gry własne dystrybuowane w modelu F2P (free-to-play). Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)