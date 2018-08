PGE liczy na pełną konsolidację aktywów ciepłowniczych od stycznia 2019 r.



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje osiągnąć pełną konsolidację aktywów wydzielonych do spółki zależnej PGE Energia Ciepła 2 stycznia 2019 r., poinformował prezes Henryk Baranowski.

"Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną pod koniec ubiegłego roku strategię ciepłownictwa, traktując tę linię biznesową jako jeden z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Dlatego kontynuujemy proces integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach grupy, tak by zapowiadany efekt synergii był jak najszybciej widoczny. W tym procesie osiągamy kolejne kamienie milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r." - powiedział Baranowski, cytowany w komunikacie.

Spółka rozważ także inwestycje w małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)